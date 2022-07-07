***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS72213 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZORENBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 480.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 119Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 10,2699%Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50%Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,97%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS72213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 10,2699 8.215.919,98 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 80.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 119 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 80.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043268BIST