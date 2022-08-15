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***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

15.08.2022 15:48
***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildi


***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Derecelendirme ve İhraç Fiyatı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 480.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.03.2022

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Garantör Var
Garantör Unvanı Zorlu Holding A.Ş.
Kurucu Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 120
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,8630
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS82212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 9,863 9.863.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 100.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu 09.08.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu 09.08.2022 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 120 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 100.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055454


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