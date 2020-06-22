***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.06.2020 15:59
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 450.000.000-TL (dörtyüzelliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852297
BIST
16:14115.274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.662,18
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
16:146,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
16:147,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
16:14386,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,36
|Açılış
|: 386,36
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.965.462
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|377.758.714
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|85.829.116
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.218.809
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.679.292
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,02
|287.504.594
|% -7,08
|
|TSGYO
|3,41
|20.438.794
|% -6,83
|
|SNPAM
|7,39
|15.545.202
|% -6,22
|
|NIBAS
|9,01
|17.142.201
|% -5,95
|
|GARAN
|8,56
|1.883.908.990
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,42
|1.502.579.263
|% 2,65
|
|HALKB
|6,50
|1.150.773.883
|% 6,38
|
|THYAO
|12,68
|1.081.238.975
|% 1,28
|
|AKBNK
|6,15
|859.978.864
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,90
|641.981.642
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.502.579.263
|% 2,65
|
|GARAN
|8,56
|1.883.908.990
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|603.160.809
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|443.093.844
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4769
|8,5194
|% 0,58
|
|Frank
|7,1829
|7,2262
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|11,07
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.525
|38,60
|
|Tam
|2.578
|2.589
|37,60
|
|Yarım
|1.256
|1.266
|19,30
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,10
|
Seans Raporu
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16:27BIZIM
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