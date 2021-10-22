***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.10.2021 17:49
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972030
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1389
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1343
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05560,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 15,27
|Açılış
|: 560,48
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.306.441
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.451.582
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.757.894
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.062.981
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|39.191.103
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|270.880
|% -8,10
|
|FADE
|7,98
|262.879.909
|% -7,21
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,18
|640.020.101
|% -5,53
|
|GARAN
|9,12
|3.299.337.177
|% 1,45
|
|THYAO
|14,15
|1.117.277.480
|% 1,29
|
|TUPRS
|139,10
|1.105.150.855
|% 2,05
|
|SISE
|8,54
|1.072.980.548
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,59
|991.641.646
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,59
|991.641.646
|% 4,02
|
|GARAN
|9,12
|3.299.337.177
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,95
|357.506.295
|% 0,52
|
|SISE
|8,54
|1.072.980.548
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,46
|675.802.471
|% 2,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6228
|9,6282
|% 1,35
|
|Euro
|11,1998
|11,2080
|% 1,16
|
|Sterlin
|13,2062
|13,2724
|% 0,97
|
|Frank
|10,4586
|10,5216
|% 1,38
|
|Riyal
|2,5561
|2,5689
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|29,53
|
|Altın Gr.
|560
|560
|14,65
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,27
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM