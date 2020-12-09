***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2020 15:09
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892366
BIST
15:521.357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 16,69
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.358
En Düşük
1.342
15:527,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:529,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:52467,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,76
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:52
|AKFGY
|4,73
|26.196.005
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.313
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.308.973
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.748.150
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.249.499
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|308.098.346
|% -7,55
|
|IZMDC
|17,52
|46.124.006
|% -7,30
|
|EREGL
|13,79
|2.408.822.043
|% 2,53
|
|GARAN
|9,30
|2.063.936.344
|% 4,03
|
|SELEC
|18,02
|1.813.787.290
|% -0,77
|
|PETKM
|4,87
|1.493.743.717
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,07
|1.408.312.376
|% 6,97
|
|DOHOL
|3,07
|1.408.312.376
|% 6,97
|
|PETKM
|4,87
|1.493.743.717
|% -0,41
|
|KRDMD
|5,17
|1.290.690.278
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|505.941.207
|% 1,46
|
|GARAN
|9,30
|2.063.936.344
|% 4,03
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8294
|7,8329
|% 0,18
|
|Euro
|9,4826
|9,4864
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4964
|10,5490
|% 0,83
|
|Frank
|8,7701
|8,8229
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0814
|2,0919
|% 0,18
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-11,97
|
|Altın Gr.
|467
|468
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-20,32
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-9,83
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|0,14
|