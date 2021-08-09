***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620Transferler1.803.108 -1.803.108Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)84.812 1.590.610 1.675.422 1.675.422Dönem Karı (Zararı)1.590.610 1.590.610 1.590.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)84.812 84.812 84.812Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.295 250.287 -21.777.586 1.590.610 73.375.042 73.375.042Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 11.947.636 34.384.889 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 70.724.108 70.724.108Transferler-3.885.653 3.885.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.913 -692.670 -659.757 -659.757Dönem Karı (Zararı)-692.670 -692.670 -692.670Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.913 32.913 32.913Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 34.384.889 -37.552 250.287 -25.663.239 -692.670 70.064.351 70.064.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.756 -3.204.154İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları10.957.686 11.481.884Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[6,7,24] 9.139.200 9.288.260Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[26] 1.591.746 1.329.066İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[8] 226.740 864.558İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-8.430.762 -13.681.912Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,24] -6.978.228 -11.795.179Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[26] -109.287 -4.622İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[8] -1.343.247 -1.882.111Faaliyetlerden Net Nakit Akışları2.526.924 -2.200.028Ödenen Faiz[28] -2.540.395 -945.517Alınan Faiz[28] 49.707 42.604Vergi İadeleri (Ödemeleri)[11] -83.992 -101.213YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI131.563 -322.064Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[13,14] 684.631 15.987Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri684.631 15.987Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-553.068 -338.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[13,14] -553.068 -338.051Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.228.352 6.274.353Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 1.852.223 8.022.038Kredilerden Nakit Girişleri1.852.223 8.022.038Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -4.571.925 -1.619.961Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.571.925 -1.619.961İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[8] -508.650 -127.724YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.144.545 2.748.135NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.144.545 2.748.135DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 6.049.640 5.821.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 2.905.095 8.570.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 2.905.095 6.049.640Ticari Alacaklar[6] 182.385 181.361İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 4.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar182.385 176.641Diğer Alacaklar[8] 2.071.231 1.458.804İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.061.417 1.420.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.814 38.440Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar[7] 2.016.298 2.457.029Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları2.016.298 2.457.029Stoklar[9] 351.540 560.624Peşin Ödenmiş Giderler[10] 1.315.716 1.266.451Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 978.195 894.203Diğer Dönen Varlıklar[12] 34.791 807.537ARA TOPLAM9.855.251 13.675.649TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.855.251 13.675.649DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[3] 3.053.258 3.320.454Diğer Alacaklar[8] 523.746 462.006İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar523.746 462.006Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 55.998.000 56.703.000Maddi Duran Varlıklar[14] 45.278.428 45.632.459Binalar39.303.990 39.701.000Tesis, Makine ve Cihazlar916.859 1.071.244Taşıtlar769.615 377.955Mobilya ve Demirbaşlar1.457.964 1.652.260Yapılmakta Olan Yatırımlar2.830.000 2.830.000Peşin Ödenmiş Giderler[10] 27.498İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.498TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.880.930 106.117.919TOPLAM VARLIKLAR114.736.181 119.793.568KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 7.802.500 8.809.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.802.500 8.809.000Banka Kredileri7.802.500 8.809.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 14.877.022 12.735.429İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.877.022 12.735.429Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.877.022 12.735.429Ticari Borçlar[6] 887.850 1.310.240İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar887.850 1.310.240Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[15] 316.831 448.807Diğer Borçlar[8] 181.448 154.255İlişkili Taraflara Diğer Borçlar126.964 124.422İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar54.484 29.833Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 219.373 749.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)219.373 749.141Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 400.140 400.140Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar400.140 400.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 75.423 94.129İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler75.423 94.129ARA TOPLAM24.760.587 24.701.141TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.760.587 24.701.141UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 14.452.479 18.017.904İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.452.479 18.017.904Diğer Borçlar[8] 986.641 1.487.407İlişkili Taraflara Diğer Borçlar508.021 1.016.671İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar478.620 470.736Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 414.156 357.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar414.156 357.231Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[17] 4.057.967 4.505.777TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.911.243 24.368.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.671.830 49.069.460ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.064.351 70.724.108Ödenmiş Sermaye[19] 49.875.000 49.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 34.347.337 34.314.424Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.347.337 34.314.424Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 250.287 250.287Yasal Yedekler250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] -25.663.239 -21.777.586Net Dönem Karı veya Zararı-692.670 -3.885.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.064.351 70.724.108TOPLAM KAYNAKLAR114.736.181 119.793.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 8.415.815 10.217.961 142.862 1.209.510Satışların Maliyeti[24] -6.665.058 -8.865.826 -1.938.403 -1.889.620TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.750.757 1.352.135 -1.795.541 -680.110BRÜT KAR (ZARAR)1.750.757 1.352.135 -1.795.541 -680.110Genel Yönetim Giderleri[25] -1.050.259 -782.598 -503.902 -351.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 54.904 223.939 -518.957 -24.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -251.172 -19.693 -332 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)504.230 773.783 -2.818.732 -1.056.206Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 655.568 292.142 653.324 254.006Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[27] -47.034 -1.642.760 0 -1.408.268Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -267.196 1.252 -4.533 10.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)845.568 -575.583 -2.169.941 -2.199.794Finansman Gelirleri[28] 937.148 864.284 191.795 297.574Finansman Giderleri[28] -2.931.424 -963.304 -1.526.360 -612.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.148.708 -674.603 -3.504.506 -2.514.243Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[29] 456.038 109.546 64.908 358.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri456.038 109.546 64.908 358.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-692.670 -565.057 -3.439.598 -2.155.667DÖNEM KARI (ZARARI)-692.670 -565.057 -3.439.598 -2.155.667Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-692.670 -565.057 -3.439.598 -2.155.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar32.913 143.149 38.531 58.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[21] 41.141 183.524 48.163 74.791Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.228 -40.375 -9.632 -16.454Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[29] -8.228 -40.375 -9.632 -16.454Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.913 143.149 38.531 58.337TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-659.757 -421.908 -3.401.067 -2.097.330Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-659.757 -421.908 -3.401.067 -2.097.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956351BIST