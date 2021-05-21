***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2021 12:28
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul Tarihi 18.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
10 - 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek, Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 18/06/2021 Cuma günü saat 14:00'de, Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa /ANKARA adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildir