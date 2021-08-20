***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
20.08.2021 17:08
***YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
YBTAS 1 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF ARSLAN 0,560
YBTAS 2 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E YUSUF ARSLAN 0,932
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959695
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
18:058,4828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
18:05486,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4812
|8,4828
|% -0,28
|
|Euro
|9,9298
|9,9576
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,5310
|11,5888
|% -0,09
|
|Frank
|9,2192
|9,2748
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2568
|2,2681
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,50
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,15
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem