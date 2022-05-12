***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2022 15:17
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketin 2022 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı N4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029781
BIST
15:312.400
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:31
|IHAAS
|23,98
|5.897.171
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.509
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.974.165
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.251.269
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|774.890
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.163.434
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.051.330
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,56
|3.417.779.301
|% -1,52
|
|SISE
|19,59
|2.616.216.177
|% -1,85
|
|KRDMD
|15,93
|1.879.167.075
|% -4,44
|
|SAHOL
|19,23
|1.577.554.949
|% -4,61
|
|TUPRS
|251,90
|1.438.069.553
|% 0,04
|
|EKGYO
|2,69
|755.449.094
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,61
|965.736.656
|% -1,91
|
|DOHOL
|3,66
|544.655.345
|% 0,27
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|SISE
|19,59
|2.616.216.177
|% -1,85
|
|KRDMD
|15,93
|1.879.167.075
|% -4,44
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|15:31
|Alış
|Satış
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|Dolar
|15,3905
|15,3956
|% 0,61
|
|Euro
|16,0990
|16,1409
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,7376
|18,8316
|% 0,26
|
|Frank
|15,3745
|15,4672
|% 0,26
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|Riyal
|4,0913
|4,1118
|% 0,58
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,01
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|Altın Gr.
|912
|913
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|-54,00
|
|Tam
|6.088
|6.245
|-47,11
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|-22,79
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,60
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|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
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|B. Petrol
|106
|106
|-1,93
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