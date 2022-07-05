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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

05.07.2022 18:29
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya T


***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
-
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Piyasa Koşulları ve Bakım Çalışması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmeyecektir
Açıklamalar

Piyasa koşulları ve bakım çalışmaları dahilinde, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının 7-9 Temmuz 2022 tarih aralığında yaklaşık olarak 1.5 (birbuçuk) aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Üretim planlaması kapsamı neticesinde ve piyasa koşulları öngörüsü dahilinde anılan sürede klinker stoklarımız, çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu düşünülmektedir.
Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim  ve satışlarımız etkilenmeyecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041817


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