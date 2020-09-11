***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 11.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3741 sayılı, " Olağandışı fiyat ve miktar hareketi " konulu yazısı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine ilişkin, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874823BIST