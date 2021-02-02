***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 15:06
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Kırşehir Çiçekdağ'da bulunan 2/A Kalker Ocağı ruhsatının Yerköy Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne devrine ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde işlemler başlatılmış olup devrin uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir. Devre dair idari işlemler tamamlanıp devir gerçekleştiğinde, kamuoyuna detaylara ilişkin gerekli açıklama ayrıca yapılacaktır. Bahse konu işlem nedeniyle şirketimizin üretim ve satış faaliyetleri etkilenmeyecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906936
BIST
16:251.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:257,1845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:258,6537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:25424,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -4,99
|Açılış
|: 424,99
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:25
|DZGYO
|6,05
|57.759.396
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.299.515
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.176.776
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.958.791
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.949.562
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.639.475
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|KOZAL
|122,40
|1.238.977.074
|% -1,37
|
|SISE
|7,56
|1.008.703.694
|% 2,30
|
|GARAN
|9,55
|989.647.643
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,22
|1.940.892.154
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,45
|917.180.509
|% 0,41
|
|TSKB
|1,84
|423.552.242
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|713.021.121
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,47
|218.647.037
|% 0,68
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1804
|7,1845
|% -0,03
|
|Euro
|8,6476
|8,6537
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8026
|9,8517
|% 0,06
|
|Frank
|7,9808
|8,0288
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9121
|1,9216
|% 0,02
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-25,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.818
|2.889
|-19,16
|
|Yarım
|1.362
|1.397
|-9,27
|
|Çeyrek
|683
|699
|-4,64
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|57,74
|57,74
|1,41
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:38TMSN
Yüzde 5.52 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 778, 176 adet işlem
-
16:37DOHOL
Yüzde 7.95 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 528, 455 adet işlem
-
16:36ETYAT
Yüzde 5.84 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 233 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, PETKM
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 91 artarak (% 0.91 ) 1, 324