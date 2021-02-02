***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kırşehir Çiçekdağ'da bulunan 2/A Kalker Ocağı ruhsatının Yerköy Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne devrine ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde işlemler başlatılmış olup devrin uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir. Devre dair idari işlemler tamamlanıp devir gerçekleştiğinde, kamuoyuna detaylara ilişkin gerekli açıklama ayrıca yapılacaktır. Bahse konu işlem nedeniyle şirketimizin üretim ve satış faaliyetleri etkilenmeyecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906936BIST