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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.02.2021 15:06



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Kırşehir Çiçekdağ'da bulunan 2/A Kalker Ocağı ruhsatının Yerköy Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne devrine ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde işlemler başlatılmış olup devrin uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir. Devre dair idari işlemler tamamlanıp devir gerçekleştiğinde, kamuoyuna detaylara ilişkin gerekli açıklama ayrıca yapılacaktır. Bahse konu işlem nedeniyle şirketimizin üretim ve satış faaliyetleri etkilenmeyecektir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906936


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