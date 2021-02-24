***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Günther SMETANA'nın 24.02 2021 tarihli istifası dolayısıyla alınan 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un tasviplerine sunmak üzere Rachid SEFFAR seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912137BIST