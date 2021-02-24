***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 14:10
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Günther SMETANA'nın 24.02 2021 tarihli istifası dolayısıyla alınan 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un tasviplerine sunmak üzere Rachid SEFFAR seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912137
BIST
14:171.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
14:177,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0695
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
14:178,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0957
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
14:17416,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,25
|Açılış
|: 416,78
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,45
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PKENT
|1.760,00
|4.588.494
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.237.681
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|4.484.558
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|74.844.295
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,10
|71.140.118
|% -9,80
|
|MEGAP
|8,10
|71.140.118
|% -9,80
|
|THYAO
|13,05
|1.507.371.527
|% 0,23
|
|SASA
|38,98
|1.339.111.163
|% 7,32
|
|KOZAL
|138,00
|1.321.357.004
|% 3,45
|
|PGSUS
|86,30
|1.036.367.050
|% 2,55
|
|ASELS
|17,63
|914.777.447
|% 3,22
|
|IHLAS
|0,90
|200.359.429
|% -9,09
|
|TSKB
|1,81
|347.251.805
|% 0,56
|
|ODAS
|4,08
|771.521.920
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|435.192.794
|% -0,43
|
|PETKM
|5,30
|885.605.068
|% -2,39
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1712
|7,1768
|% 1,01
|
|Euro
|8,7287
|8,7345
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,1065
|10,1572
|% 1,07
|
|Frank
|7,8632
|7,9106
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9054
|1,9150
|% 0,86
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|4,56
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|41,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,11
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|19,88
|
|Çeyrek
|669
|684
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,52
|