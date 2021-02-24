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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.02.2021 14:10



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Günther SMETANA'nın 24.02 2021 tarihli istifası dolayısıyla alınan 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un tasviplerine sunmak üzere Rachid SEFFAR seçilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912137


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