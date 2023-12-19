***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 14:19
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2023desona ermesi nedeni ile, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile T. Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 19.12.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226943
BIST
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16:077.695
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -95,80
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0729,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0400
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0968
En Düşük
28,9845
16:0731,9174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1617
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:071.899,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.899,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,91
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.267.120
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.108.394
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|164.283.792
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.438.097
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.304.114
|% -9,98
|
|THYAO
|246,40
|5.492.978.636
|% 0,28
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|AKBNK
|38,30
|2.763.779.482
|% -2,79
|
|BEGYO
|2,97
|1.318.938.347
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,11
|846.047.362
|% -2,74
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0914
|29,0982
|% 0,14
|
|Euro
|31,9046
|31,9165
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,9506
|37,1359
|% 0,86
|
|Frank
|33,5774
|33,7797
|% 0,65
|
|Riyal
|7,7322
|7,7710
|% 0,12
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|945,97
|947,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,95
|1.180,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,80
|77,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:05
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16:19GOZDE
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 806, 401 adet işlem
-
16:18PRZMA
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 882 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 89 kaybederek (% -1.22 ) 8, 383
-
16:17XU100
Endeks 7, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 57, 477.00 milyon TL de
-
16:16YGYO
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 531, 079 adet işlem