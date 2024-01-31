***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 23:08
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında,19 Aralık 2023 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır. 01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca - Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında, - Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır. - Ek olarak, toplu iş sözleşmesi döneminde yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, kapsamdaki işçilerin ücretlerine, asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245909
BIST
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17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
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|Önceki Kapanış
|: 8.474
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8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3465
En Düşük
30,3194
17:5832,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0108
|Açılış
|: 32,9000
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|Önceki Kapanış
|: 32,8300
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32,8343
En Düşük
32,7942
17:581.984,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.984,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
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2.006,20
En Düşük
1.981,50
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3240
|30,3316
|% -0,04
|
|Euro
|32,7998
|32,8343
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,3335
|38,5258
|% -0,20
|
|Frank
|35,0210
|35,2320
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0690
|8,1094
|% 0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|918,28
|920,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,51
|979,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,58
|2.033,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59MERKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 558 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
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17:58TATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 642, 142 adet işlem
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17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
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17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem