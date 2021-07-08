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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.07.2021 18:27



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Faaliyet Konusu: Çimento üretim ve satışı



Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JORGE ALEJANDRO WAGNER JORGE ALEJANDRO WAGNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 24.05.2019 İcrada Görevli Değil Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
RASHID SEFFAR RASHID SEFFAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.02.2021 İcrada Görevli Değil Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
HATIM BEN MOUSSA HATIM BEN MOUSSA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2019 İcrada Görevli Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)
ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.07.2020 İcrada Görevli Değil Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949086


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Altın Gr. 502 502 -1,42  
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Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 -0,25  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 -0,05  
B. Petrol 73,73 73,73 0,30  
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