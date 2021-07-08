***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.07.2021 18:27
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Faaliyet Konusu: Çimento üretim ve satışı
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JORGE ALEJANDRO WAGNER JORGE ALEJANDRO WAGNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 24.05.2019 İcrada Görevli Değil Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
RASHID SEFFAR RASHID SEFFAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.02.2021 İcrada Görevli Değil Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
HATIM BEN MOUSSA HATIM BEN MOUSSA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.05.2019 İcrada Görevli Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)
ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.07.2020 İcrada Görevli Değil Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949086
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0603
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05501,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,92
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6893
|8,6931
|% 0,09
|
|Euro
|10,3016
|10,3108
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,9233
|11,9831
|% -0,24
|
|Frank
|9,4509
|9,5078
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,39
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO