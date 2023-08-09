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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2023 11:13
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HATIM BEN MOUSSA Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici
ARZU KOÇAK AYTEN CFO
MUSTAFA MERCAN Fabrika Genel Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182673


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 11,88 185.967.560 % 10,00  
RAYSG 44,92 40.931.657 % 9,99  
ULUFA 9,14 12.092.969 % 9,99  
SDTTR 385,70 857.911.724 % 9,98  
EDIP 14,44 5.695.049 % 9,98  
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12:14 Alış Satış %  
Dolar 27,0214 27,0393 % 0,21  
Euro 29,6972 29,7132 % 0,52  
Sterlin 34,3629 34,5352 % 0,21  
Frank 30,7699 30,9553 % 0,26  
Riyal 7,1833 7,2193 % 0,18  
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12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 2,48  
Altın Gr. 1.675 1.676 5,56  
Cumhuriyet 11.415 11.587 -22,00  
Tam 11.145 11.257 -10,00  
Yarım 5.581 5.655 -5,00  
Çeyrek 2.791 2.827 -3,00  
Gümüş.Ons 22,78 22,82 0,03  
Gümüş Gr. 19,80 19,82 0,05  
B. Petrol 86,81 86,81 0,64  
Seans Raporu 12:14
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