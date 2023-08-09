***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2023 11:13
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HATIM BEN MOUSSA Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici
ARZU KOÇAK AYTEN CFO
MUSTAFA MERCAN Fabrika Genel Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182673
BIST
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12:167.484
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 72,24
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.486
12:1627,0615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0795
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1629,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1578
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:161.675,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.675,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ERSU
|11,88
|185.967.560
|% 10,00
|
|RAYSG
|44,92
|40.931.657
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,14
|12.092.969
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|857.911.724
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|GOODY
|24,66
|30.213.925
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|180.781.935
|% -9,97
|
|LOGO
|80,50
|144.451.649
|% -8,57
|
|IMASM
|21,94
|1.490.289.879
|% -8,20
|
|SODSN
|37,10
|68.932
|% -7,25
|
|THYAO
|258,00
|5.557.301.242
|% -1,45
|
|EREGL
|40,72
|4.321.746.173
|% -0,63
|
|KONTR
|289,10
|2.803.407.843
|% 7,91
|
|ASTOR
|116,80
|2.445.224.064
|% 1,48
|
|TUPRS
|105,80
|2.331.515.630
|% 3,93
|
|YKBNK
|15,21
|2.251.837.643
|% 1,88
|
|EKGYO
|9,00
|1.020.087.302
|% 0,56
|
|EREGL
|40,72
|4.321.746.173
|% -0,63
|
|ASGYO
|20,26
|2.097.714.477
|% 9,93
|
|ISCTR
|16,57
|1.619.873.097
|% 2,09
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0214
|27,0393
|% 0,21
|
|Euro
|29,6972
|29,7132
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3629
|34,5352
|% 0,21
|
|Frank
|30,7699
|30,9553
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1833
|7,2193
|% 0,18
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.415
|11.587
|-22,00
|
|Tam
|11.145
|11.257
|-10,00
|
|Yarım
|5.581
|5.655
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.827
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|0,64
|