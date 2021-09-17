***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.09.2021 18:11
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) payında 20/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/10/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964342
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:5910,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:5910,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0800
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0950
En Düşük
10,0500
17:59487,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,59
|Açılış
|: 487,11
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|OYLUM
|7,41
|16.006.093
|% 8,33
|
|SANFM
|26,30
|35.699.614
|% 8,23
|
|KLNMA
|23,66
|2.245.154
|% 6,87
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1332
|10,1401
|% 0,81
|
|Euro
|10,0650
|10,0750
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,8512
|11,9107
|% 1,12
|
|Frank
|9,2381
|9,2937
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2971
|2,3086
|% 1,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
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17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında