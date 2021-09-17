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***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

17.09.2021 18:11



***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) payında 20/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/10/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964342


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