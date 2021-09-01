***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
01.09.2021 18:15
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
01/09/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
5.000.000
Baz Fiyat (TL)
20
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/09/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
27-31/08/2021
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 24.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli paylar 03/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 20 TL/pay baz fiyat, YEOTK.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961251
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0325
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8671
En Düşük
9,7770
18:05484,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 484,58
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3098
|8,3119
|% 0,08
|
|Euro
|9,8547
|9,8584
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4184
|11,4756
|% 0,22
|
|Frank
|9,0434
|9,0979
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2085
|2,2195
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,86
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem