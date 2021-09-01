***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YEOTK]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi01/09/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)5.000.000Baz Fiyat (TL)20İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih03/09/2021Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi27-31/08/2021AçıklamalarYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 24.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli paylar 03/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 20 TL/pay baz fiyat, YEOTK.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961251BIST