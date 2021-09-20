***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 10:01
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964452
BIST
09:551.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,98
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.405
09:558,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0547
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
09:5510,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0575
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
09:55491,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,05
|Açılış
|: 491,08
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRVGD
|15,88
|6.586.989
|% 27,60
|
|LKMNH
|11,30
|9.447.276
|% 5,67
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|YGGYO
|14,97
|11.971.289
|% 0,00
|
|TRILC
|13,87
|81.463.990
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6923
|8,6988
|% 0,60
|
|Euro
|10,1879
|10,1939
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,8979
|11,9575
|% 0,50
|
|Frank
|9,3044
|9,3604
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3161
|2,3278
|% 0,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-2,84
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,05
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,57
|