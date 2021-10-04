***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2021 10:10
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966340
BIST
12:581.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:588,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:5810,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,3975
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4257
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:58499,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,69
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.335.230
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.310.946
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.994.557
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.776.572
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.560.479
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.733.208
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.646.076
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|YAPRK
|31,56
|36.429.261
|% -3,31
|
|MAREN
|9,89
|530.136.527
|% 8,21
|
|GARAN
|9,35
|493.002.511
|% 0,75
|
|THYAO
|14,11
|377.920.898
|% 0,43
|
|TUPRS
|115,40
|351.857.692
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,40
|260.465.724
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|260.465.724
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|106.329.036
|% 1,13
|
|MAREN
|9,89
|530.136.527
|% 8,21
|
|GARAN
|9,35
|493.002.511
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,43
|131.679.639
|% -0,58
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8655
|8,8678
|% 0,14
|
|Euro
|10,3005
|10,3051
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0163
|12,0765
|% 0,47
|
|Frank
|9,5117
|9,5690
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3583
|2,3701
|% 0,19
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-10,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-6,18
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-2,99
|
|Çeyrek
|797
|816
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,10
|