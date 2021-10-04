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***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

04.10.2021 10:10



***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966340


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AGYO 3,09 2.335.230 % 9,96  
GARFA 14,15 2.310.946 % 9,95  
NUGYO 10,28 11.994.557 % 9,95  
ALCTL 24,36 16.776.572 % 9,93  
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Dolar 8,8655 8,8678 % 0,14  
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Altın Ons 1.750 1.751 -10,51  
Altın Gr. 500 500 -1,69  
Cumhuriyet 3.303 3.353 -11,00  
Tam 3.290 3.373 -6,18  
Yarım 1.590 1.631 -2,99  
Çeyrek 797 816 -1,49  
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Gümüş Gr. 6,40 6,40 -0,02  
B. Petrol 79,38 79,38 0,10  
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