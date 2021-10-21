***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 15:04
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971692
BIST
15:461.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
15:469,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,2147
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
15:4610,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,2413
|Açılış
|: 10,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
15:46540,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 12,70
|Açılış
|: 540,49
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler15:46
|EDIP
|3,92
|51.173.889
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.958.987
|% 9,62
|
|DMSAS
|8,70
|92.339.519
|% 7,81
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|FROTO
|189,90
|1.157.962.169
|% 7,41
|
|FADE
|8,60
|296.442.342
|% -9,95
|
|YEOTK
|61,10
|147.216.575
|% -7,84
|
|ERSU
|4,70
|69.092.188
|% -7,30
|
|GARFA
|13,91
|3.765.276
|% -6,64
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,98
|2.952.646.405
|% -1,43
|
|FROTO
|189,90
|1.157.962.169
|% 7,41
|
|THYAO
|13,88
|1.064.185.201
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,46
|1.017.129.807
|% 0,00
|
|SASA
|27,44
|948.311.545
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,46
|1.017.129.807
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|654.961.630
|% 1,04
|
|GARAN
|8,98
|2.952.646.405
|% -1,43
|
|AKBNK
|5,23
|604.783.703
|% -1,32
|
|KRDMD
|7,24
|801.290.577
|% 1,12
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4224
|9,4265
|% 2,33
|
|Euro
|10,9842
|10,9915
|% 2,24
|
|Sterlin
|12,9743
|13,0394
|% 2,20
|
|Frank
|10,2258
|10,2874
|% 2,43
|
|Riyal
|2,5046
|2,5172
|% 2,30
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|0,66
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,70
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|63,00
|
|Tam
|3.550
|3.642
|70,71
|
|Yarım
|1.716
|1.762
|34,21
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,10
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,15
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-0,65
|
Seans Raporu
15:46
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