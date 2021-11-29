***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 12:38
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980036
BIST
13:551.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
13:5512,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3389
|Açılış
|: 12,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
13:5514,3670
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3580
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
13:55731,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 18,92
|Açılış
|: 731,97
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler13:55
|RAYSG
|15,07
|7.251.209
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|46.067.886
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|334.554.619
|% 9,99
|
|PRKAB
|87,00
|200.317.726
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.330.497
|% 9,98
|
|DERIM
|7,80
|8.667.064
|% -7,36
|
|IDEAS
|31,10
|26.695.891
|% -7,27
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|BJKAS
|5,36
|57.933.517
|% -6,94
|
|TGSAS
|15,11
|16.837.949
|% -4,37
|
|THYAO
|17,08
|1.891.782.447
|% 0,53
|
|GARAN
|11,41
|811.867.846
|% -0,26
|
|ASELS
|21,98
|751.675.846
|% 6,29
|
|SISE
|12,07
|720.961.779
|% 1,09
|
|SASA
|41,46
|710.102.513
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,15
|657.048.256
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,25
|325.778.863
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|184.150.374
|% -0,65
|
|THYAO
|17,08
|1.891.782.447
|% 0,53
|
|GARAN
|11,41
|811.867.846
|% -0,26
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7046
|12,7079
|% 2,74
|
|Euro
|14,3475
|14,3670
|% 2,56
|
|Sterlin
|16,8504
|16,9349
|% 2,30
|
|Frank
|13,6150
|13,6970
|% 1,99
|
|Riyal
|3,3639
|3,3808
|% 2,33
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,07
|
|Altın Gr.
|731
|731
|18,18
|
|Cumhuriyet
|4.813
|4.886
|132,00
|
|Tam
|4.796
|4.918
|139,01
|
|Yarım
|2.318
|2.379
|67,24
|
|Çeyrek
|1.163
|1.189
|33,62
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,50
|0,30
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|3,30
|