***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 11:03
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074570
BIST
10:493.957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -18,91
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.949
10:4918,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:4918,7615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:49994,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,65
|Açılış
|: 994,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:49
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|2.650.624
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.538.768
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|ORMA
|60,00
|916.500
|% 9,19
|
|AKGRT
|2,55
|51.284.047
|% -46,54
|
|AGYO
|6,78
|2.947.490
|% -9,96
|
|VKING
|10,40
|2.122.145
|% -6,98
|
|SANEL
|11,02
|896.317
|% -5,41
|
|KERVN
|0,62
|561.451
|% -4,62
|
|AKBNK
|15,44
|1.132.432.550
|% -2,15
|
|THYAO
|99,45
|1.120.599.615
|% 0,66
|
|EREGL
|30,26
|679.698.210
|% -1,75
|
|SISE
|33,92
|603.830.968
|% -0,24
|
|ASELS
|32,76
|582.434.856
|% -1,38
|
|EKGYO
|4,55
|474.813.836
|% -0,44
|
|AKBNK
|15,44
|1.132.432.550
|% -2,15
|
|ISCTR
|9,53
|577.786.138
|% -2,06
|
|SKBNK
|2,11
|125.671.263
|% 1,44
|
|TSKB
|3,08
|182.319.630
|% -0,32
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6086
|18,6129
|% 0,03
|
|Euro
|18,7500
|18,7615
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5148
|21,6227
|% -0,23
|
|Frank
|18,7638
|18,8769
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,08
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,57
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.679
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.254
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,42
|93,42
|-0,37
|