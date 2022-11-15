***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 10:01
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079937
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.057,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.057,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5921
|18,6013
|% -0,01
|
|Euro
|19,2301
|19,2490
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,8448
|21,9544
|% 0,19
|
|Frank
|19,6125
|19,7306
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% -0,10
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.998
|7.138
|4,00
|
|Yarım
|3.399
|3.490
|2,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.744
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,01
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,50
|
Seans Raporu
18:10
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17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
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17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN