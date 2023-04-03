***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2023 10:49
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130851
BIST
11:384.740
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -73,02
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3819,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3820,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0692
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8608
En Düşük
20,7087
11:381.212,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.212,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EKSUN
|95,15
|1.595.706.143
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|18.210.694
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.627.057
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|87.504.885
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|95.020.141
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.661.993
|% -9,97
|
|IHAAS
|135,80
|4.230.329
|% -8,31
|
|SDTTR
|128,80
|272.774.983
|% -7,67
|
|EKSUN
|95,15
|1.595.706.143
|% 10,00
|
|TUPRS
|538,20
|1.200.082.593
|% 1,53
|
|KOZAL
|21,10
|983.396.320
|% -2,31
|
|THYAO
|116,60
|832.244.992
|% -1,60
|
|AKFYE
|15,94
|764.141.615
|% -6,78
|
|SKBNK
|2,66
|372.541.037
|% 3,50
|
|EKGYO
|6,08
|328.575.343
|% -1,78
|
|AKFYE
|15,94
|764.141.615
|% -6,78
|
|KOZAL
|21,10
|983.396.320
|% -2,31
|
|ISCTR
|12,06
|541.154.529
|% 0,11
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2010
|19,2053
|% 0,16
|
|Euro
|20,8401
|20,8608
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,5718
|23,6900
|% -0,02
|
|Frank
|20,8157
|20,9411
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1030
|5,1286
|% 0,18
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.209
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.024
|4.056
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|4,36
|