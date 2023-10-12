***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 12:10
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204833
BIST
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12:188.459
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 128,84
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1827,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0937
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7549
En Düşük
27,6408
12:1829,5471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1270
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:181.677,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.677,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:16
|BRYAT
|2.847,90
|653.070.853
|% 10,00
|
|GESAN
|112,20
|937.954.301
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,34
|262.974.698
|% -8,76
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,85
|340.439.532
|% -7,02
|
|THYAO
|232,20
|2.515.129.613
|% 0,91
|
|TUPRS
|148,90
|2.177.898.295
|% 3,12
|
|YKBNK
|20,02
|2.067.301.627
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.884.043.874
|% 5,04
|
|EREGL
|44,78
|1.856.826.709
|% 1,50
|
|ZOREN
|6,43
|935.194.992
|% 4,38
|
|ODAS
|14,18
|1.884.043.874
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.094.350.401
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.067.301.627
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,56
|1.597.528.402
|% 1,78
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7482
|27,7517
|% 0,33
|
|Euro
|29,5339
|29,5486
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,0245
|34,1951
|% 0,12
|
|Frank
|30,6933
|30,8782
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3757
|7,4127
|% 0,24
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|9,44
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.464
|13,00
|
|Yarım
|5.708
|5.754
|7,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.877
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|0,98
|