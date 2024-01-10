***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2024 10:11
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237834
BIST
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11:007.776
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 39,35
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.778
11:0029,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9777
En Düşük
29,8218
11:0032,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0719
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
11:001.957,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.957,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler11:00
|EKOS
|52,80
|301.476.895
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|15.127.123
|% 9,98
|
|GARFA
|102,80
|53.949.710
|% 7,93
|
|BAYRK
|20,68
|21.551.114
|% 7,60
|
|BINHO
|304,50
|281.202.664
|% 6,84
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,81
|117.826.330
|% -7,26
|
|BRKVY
|51,85
|4.801.101
|% -5,56
|
|METUR
|13,13
|20.333.740
|% -5,54
|
|BAGFS
|28,34
|75.905.638
|% -5,53
|
|THYAO
|244,70
|2.145.072.295
|% 0,74
|
|ISCTR
|25,50
|1.052.984.664
|% 1,43
|
|YKBNK
|22,72
|928.376.189
|% 1,34
|
|HALKB
|13,59
|876.824.075
|% -1,45
|
|KBORU
|59,20
|851.914.022
|% 4,23
|
|HALKB
|13,59
|876.824.075
|% -1,45
|
|EKGYO
|8,16
|403.916.697
|% 0,37
|
|BEGYO
|4,53
|194.697.422
|% 2,03
|
|ISCTR
|25,50
|1.052.984.664
|% 1,43
|
|TSPOR
|2,81
|117.826.330
|% -7,26
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9720
|29,9777
|% 0,18
|
|Euro
|32,7971
|32,8093
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9459
|38,1362
|% 0,11
|
|Frank
|35,0282
|35,2392
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9685
|8,0084
|% 0,16
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|932,40
|934,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,99
|986,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
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11:15BINHO
Yüzde 6.84 oranında artışla 304.50 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 625 adet işlem
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11:14KARYE
Yüzde 4.29 oranında artışla 30.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 460, 560 adet işlem
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11:13XU100
Endeks 7, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 562.00 milyon TL de
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11:13GESAN
Yüzde 5.47 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 058 adet işlem
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11:12EKOS
Yüzde 10.00 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 920, 663 adet işlem