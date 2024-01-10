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***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

10.01.2024 10:11
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237834


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EKOS 52,80 301.476.895 % 10,00  
MARKA 47,18 15.127.123 % 9,98  
GARFA 102,80 53.949.710 % 7,93  
BAYRK 20,68 21.551.114 % 7,60  
BINHO 304,50 281.202.664 % 6,84  
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Platin 932,40 934,41 % 0,66  
Paladyum 981,99 986,33 % 0,66  
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Altın Ons 2.034,07 2.034,41 % 0,66  
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