***YEOTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***YEOTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [YEOTK]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.'nin 03.08.2022 tarihinde başayan % 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.08.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052167BIST