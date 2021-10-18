Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

18.10.2021 19:17



***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası ektedir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971316


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:521.431
Değişim :  0,92% |  13,06
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.432 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler10:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 18,73 37.681.477 % 8,90  
MERIT 34,72 37.829.059 % 8,36  
BAYRK 9,02 19.036.717 % 7,38  
TLMAN 33,54 39.048.275 % 7,09  
DOBUR 31,68 2.350.449 % 6,74  
daha fazla
10:52 Alış Satış %  
Dolar 9,2935 9,2974 % -0,36  
Euro 10,8338 10,8403 % -0,10  
Sterlin 12,7584 12,8224 % -0,17  
Frank 10,0436 10,1041 % -0,21  
Riyal 2,4678 2,4802 % -0,55  
daha fazla
10:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 16,81  
Altın Gr. 531 531 0,98  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 0,49  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,10  
B. Petrol 84,67 84,67 0,34  
Seans Raporu 10:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru