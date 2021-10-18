***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
18.10.2021 19:17
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası ektedir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971316
BIST
10:521.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.424
10:529,2974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0334
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:5210,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0104
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,7921
10:52532,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,34
|Açılış
|: 532,14
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:52
|PRKAB
|18,73
|37.681.477
|% 8,90
|
|MERIT
|34,72
|37.829.059
|% 8,36
|
|BAYRK
|9,02
|19.036.717
|% 7,38
|
|TLMAN
|33,54
|39.048.275
|% 7,09
|
|DOBUR
|31,68
|2.350.449
|% 6,74
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,13
|40.698.704
|% -6,07
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|NUGYO
|14,54
|5.887.341
|% -2,74
|
|SELGD
|4,48
|2.231.606
|% -2,61
|
|GARAN
|8,97
|595.326.352
|% 1,93
|
|FROTO
|173,30
|330.974.178
|% 4,15
|
|THYAO
|14,44
|235.473.088
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,19
|214.913.089
|% -0,14
|
|GUBRF
|53,80
|203.763.671
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,40
|167.891.355
|% 2,13
|
|GARAN
|8,97
|595.326.352
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,94
|111.598.441
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,19
|214.913.089
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,17
|137.749.492
|% 1,77
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2935
|9,2974
|% -0,36
|
|Euro
|10,8338
|10,8403
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,7584
|12,8224
|% -0,17
|
|Frank
|10,0436
|10,1041
|% -0,21
|
|Riyal
|2,4678
|2,4802
|% -0,55
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,81
|
|Altın Gr.
|531
|531
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,10
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,34
|
Seans Raporu
10:52
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11:06KRGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 606, 159 adet işlem
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11:05KRGYO
Yüzde 5.75 oranında artışla 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 582, 542 adet işlem
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, GUBRF, TAVHL
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11:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 48 artarak (% 0.92 ) 1, 258
-
11:04
TLMAN, PRKAB, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında