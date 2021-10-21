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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

21.10.2021 18:18



***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

   Şirketimiz halka arz yoluyla sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup, 21.10.2021 tarihinde tescil  edilmiş ve 21.10.2021 tarih ve 10435 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulu.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971745


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