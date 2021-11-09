***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDEFIC GLOBE A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYurtdışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve finansmana erişim hizmeti vermekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı510.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı100 TLToplam Tutar510.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0013İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0016Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihli toplantısında halka arz izahnamesinin 7.1.1.10 Büyüme Stratejisi bölümünün 3 numaralı başlığında belirtilen yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında, yurtdışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve finansmana erişim hizmeti vermek üzere Şirketimiz ile EMSOLT Investments BV ve Yaşar TUNCER ortaklığında DEFIC Globe A.Ş. ünvanlı yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 51'i oranında, 510.000.-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Adı geçen ortaklar ile hissedarlık sözleşmesi 08.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976295BIST