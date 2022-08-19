***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 446.285.143 214.118.025 280.314.976 110.796.099Satışların Maliyeti29 -358.326.280 -147.290.157 -217.988.330 -81.631.525TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.958.863 66.827.868 62.326.646 29.164.574Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)87.958.863 66.827.868 62.326.646 29.164.574Genel Yönetim Giderleri30 -9.188.693 -4.790.544 -5.049.798 -2.985.357Pazarlama Giderleri30 -14.202.009 -28.532.169 -8.734.050 -13.528.140Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 28.837.491 10.127.767 9.668.632 2.664.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -27.602.860 -8.312.921 -14.018.872 -1.209.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.802.792 35.320.001 44.192.558 14.105.864Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 14.172.574 10.108.685 11.119.741 3.246.845Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -2.900.471 -3.231.608 -662.135 -3.096.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.558.768 -2.213 1.892.503 -658FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.633.663 42.194.865 56.542.667 14.255.803Finansman Giderleri34 -26.919.975 -5.808.826 -15.164.505 -2.170.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.713.688 36.386.039 41.378.162 12.084.986Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.296.372 -11.879.926 -9.909.522 -4.039.798Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -3.529.386 -4.146.891 -2.952.232 -2.033.322Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -5.766.986 -7.733.035 -6.957.290 -2.006.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.417.316 24.506.113 31.468.640 8.045.188DÖNEM KARI (ZARARI)43.417.316 24.506.113 31.468.640 8.045.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-57.835 712.873 -314.856 712.873Ana Ortaklık Payları43.475.151 23.793.240 31.783.496 7.332.315Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,79670000 1,22530000 1,13130000 0,40220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.590.854 -35.747.253Dönem Karı (Zararı)43.475.151 23.793.240Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)43.475.151 23.793.240Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.586.987 14.730.850Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 1.377.613 583.028Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-124.204 -216.163Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -118.716 -176.628Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -5.488 -39.535Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.470.078 807.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.715.051 691.645Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 -244.973 115.479Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.421.285 1.674.722Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 9.104.905 2.268.311Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 558.682 -19.530Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -242.302 -574.059Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.295.389Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.295.389Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -2.558.768 2.213İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.558.768 2.213Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 9.296.372 11.879.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.243.023 -69.476.081Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -5.930.632 4.132.352Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -9.901.553 -796.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.016.146 -8.318.511İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.917.699 7.521.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.343.918 407.177İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.343.918 407.177Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler12 -166.601.159 -31.148.428Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-166.601.159 -31.148.428Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -6.398.384 -879.663Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -64.505.144 9.216.301Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 44.164.836 22.369.056İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.328.438 -221.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.493.274 22.590.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 11.725.950 1.265.472Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 6.852.486 -377.605İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.852.486 -377.605Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)156.660.574 -63.926.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27 -28.653.915 -9.737.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-29.832.597 -9.707.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.178.682 -30.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.180.885 -30.951.991Alınan Faiz-9.104.905 -2.268.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23,25 -161.646Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.143.418 -2.526.951YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-54.236.592 -7.550.514Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.236.592 -7.425.514Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19,20 -54.236.592 -7.425.514Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-125.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.976.663 14.023.971Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.812.184Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.812.184İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri119.428.403 0Kredilerden Nakit Girişleri119.428.403Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14.040.252Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14.040.252Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-106.267 -23.982Ödenen Temettüler-15.000.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-28.157.657 7.701YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.149.217 -29.273.796Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-976.397 7.874NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.172.820 -29.265.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ149.788.198 48.472.096DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.961.018 19.206.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 188.118.675 155.119.798Finansal Yatırımlar7 6.115.668 185.036Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.115.668 185.036Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6.115.668 185.036Ticari Alacaklar10 93.518.659 83.256.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 7.785.659 12.801.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 85.733.000 70.454.283Diğer Alacaklar11 411.787 3.755.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 411.787 3.755.705Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar12 278.383.909 111.782.750Stoklar13 18.214.256 11.810.384Peşin Ödenmiş Giderler15 118.975.905 55.596.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 2.111.507 1.007.615Diğer Dönen Varlıklar27 40.277.250 16.185.271ARA TOPLAM746.127.616 438.699.370TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR746.127.616 438.699.370DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 4.281.713 1.722.945Maddi Duran Varlıklar18 75.731.618 22.719.804Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.779.677 711.961Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 40.153 55.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 40.153 55.473Peşin Ödenmiş Giderler15 22.070Diğer Duran Varlıklar27 5.740.619TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.595.850 25.210.183TOPLAM VARLIKLAR834.723.466 463.909.553KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 105.218.522 40.812.054İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.218.522 40.812.054Banka Kredileri105.218.522 40.812.054Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 94.473.711 69.342.181İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları94.473.711 69.342.181Banka Kredileri8 94.322.658 69.306.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 151.053 35.631Ticari Borçlar10 124.516.572 79.793.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 342.896 1.671.334İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar124.173.676 78.121.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 16.647.742 4.921.792Diğer Borçlar11 6.965.710 113.224İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.965.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 113.224Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 199.579.710 42.919.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)199.579.710 42.919.136Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 956.828 1.119.762Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.437.103 1.382.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.406.859 1.107.133Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30.244 275.217ARA TOPLAM550.795.898 240.403.553TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER550.795.898 240.403.553UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 39.953.182 7.820.309İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar39.953.182 7.820.309Banka Kredileri8 37.246.157 7.096.827Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.707.025 723.482Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.042.754 1.844.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.042.754 1.844.575Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 23.803.720 19.137.666TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.799.656 28.802.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER616.595.554 269.206.103ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 217.103.831 193.744.034Ödenmiş Sermaye96.000.000 24.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.000.000 71.187.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-723.324 -767.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-723.324 -767.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-723.324 -767.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.378.889 3.780.865Yabancı Para Çevrim Farkları-1.378.889 -402.492Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)4.183.357Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.795.412Yasal Yedekler2.795.412Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları64.935.481 43.671.717Net Dönem Karı veya Zararı43.475.151 51.871.360Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.024.081 959.416TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.127.912 194.703.450TOPLAM KAYNAKLAR834.723.466 463.909.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 20.000.000 -175.442 13.759.424 29.912.294 63.496.275 63.496.275Transferler28 29.912.294 -29.912.294Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-161.002 -7.874 23.793.240 23.624.364 712.873 24.337.237Dönem Karı (Zararı)23.793.240 23.793.240 712.873 24.506.113Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-161.002 -7.874 -168.876 -168.876Dönem Sonu Bakiyeler28 20.000.000 -336.443 -7.874 43.671.718 23.793.240 87.120.641 712.873 87.833.514Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 24.000.000 71.187.816 -767.724 -402.492 4.183.357 43.671.717 51.871.360 193.744.034 959.416 194.703.450Transferler51.871.360 -51.871.360Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.400 -976.397 4.183.357 43.475.151 38.359.797 -57.835 38.301.962Dönem Karı (Zararı)43.475.151 43.475.151 -57.835 43.417.316Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)44.400 -976.397 4.183.357 -5.115.354 -5.115.354Sermaye Arttırımı72.000.000 -59.187.816 2.795.412 -15.607.596 122.500 122.500Kar Payları-15.000.000 15.000.000 15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler28 96.000.000 12.000.000 -723.324 -1.378.889 2.795.412 64.935.481 43.475.151 217.103.831 1.024.081 218.127.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 43.417.316 24.506.113 31.468.640 8.045.188DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.400 -161.002 -273.032 -79.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.500 -201.252 -341.290 -99.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36 -11.100 40.250 68.258 19.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.100 40.250 68.258 19.957Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.159.754 -7.874 -5.884.997 -7.874Yabancı Para Çevrim Farkları-976.397 -7.874 -1.701.640 -7.874Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.295.389 -5.295.389Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.295.389 -5.295.389Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.112.032 1.112.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 1.112.032 1.112.032DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.115.354 -168.876 -6.158.029 -87.704TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.301.962 24.337.237 25.310.611 7.957.484Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-57.835 712.873 257.021 712.873Ana Ortaklık Payları38.359.797 23.624.364 25.053.590 7.244.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057381BIST