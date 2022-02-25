***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 15:29
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi 4.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde 25.02.2022 tarihinde Vergi Dairesine sunulan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun finansal raporlar ayrıca açıklanacaktır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004472
BIST
15:291.939
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 87,95
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.953
En Düşük
1.866
15:2913,8909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1321
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
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14,1558
En Düşük
13,8339
15:2915,6120
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,2335
|Açılış
|: 15,5800
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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15,9186
En Düşük
15,5294
15:29851,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,87
|Açılış
|: 851,43
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|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
850,67
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TIRE
|9,46
|27.548.980
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.951.870
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KLGYO
|0,88
|140.258.049
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,66
|691.381.400
|% -3,25
|
|ULUUN
|6,31
|40.598.982
|% -2,32
|
|IHEVA
|1,09
|17.070.688
|% -1,80
|
|THYAO
|27,04
|5.185.115.266
|% 6,96
|
|EREGL
|30,52
|2.026.310.483
|% 4,95
|
|GARAN
|11,37
|1.131.384.762
|% 3,27
|
|KRDMD
|11,23
|1.117.044.572
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,67
|832.732.607
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,05
|469.246.099
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,67
|832.732.607
|% 3,97
|
|THYAO
|27,04
|5.185.115.266
|% 6,96
|
|KLGYO
|0,88
|140.258.049
|% -4,35
|
|HUNER
|2,77
|366.958.514
|% 4,14
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8807
|13,8909
|% -0,94
|
|Euro
|15,5684
|15,6120
|% -1,47
|
|Sterlin
|18,5676
|18,6607
|% -0,77
|
|Frank
|14,9652
|15,0553
|% -0,83
|
|Riyal
|3,6973
|3,7158
|% -0,74
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|8,61
|
|Altın Gr.
|852
|852
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|5.684
|5.770
|-400,00
|
|Tam
|5.656
|5.803
|-402,91
|
|Yarım
|2.734
|2.807
|-194,90
|
|Çeyrek
|1.371
|1.404
|-97,45
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|0,14
|
Seans Raporu
15:29
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15:44GOODY
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 419, 502 adet işlem
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Endeks 1, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 88 üstünde . İşlem hacmi 24, 780.00 milyon TL de
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15:42RALYH
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 618, 736 adet işlem
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15:40FROTO
Yüzde 8.60 oranında artışla 258.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 544, 018 adet işlem