***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKartal Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4. Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemi 4.Dönem Geçici Vergi Beyanname ekinde 25.02.2022 tarihinde Vergi Dairesine sunulan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun finansal raporlar ayrıca açıklanacaktır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004472BIST