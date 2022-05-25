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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

25.05.2022 14:57
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Batman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi
İhaleyi Açan Taraf
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/05/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/05/2022
İhale Sonucu
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
93.311.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022/313130 ihale kayıt numaralı "Batman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi"  ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi, vergiler hariç 93.311.000 TL bedelle vermiş ve 1. sırada yer almıştır.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032338


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GZNMI 31,78 54.074.727 % 9,97  
ALKA 39,34 37.687.983 % 9,95  
KGYO 5,23 20.391.518 % 9,87  
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Cumhuriyet 6.469 6.567 60,00  
Tam 6.443 6.605 65,15  
Yarım 3.114 3.195 31,51  
Çeyrek 1.562 1.598 15,76  
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