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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.07.2022 15:25
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Subiya Yüzey Suyu Rezervuarlarının Üzerine Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Tedariki, Kurulumu, İşletme ve Bakımı
İhaleyi Açan Taraf
Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Alghanim International General Trading & Contracting Co. WLL
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%16,6
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/06/2022
İhale Sonucu
En düşük fiyat verilmiştir.
İhale Bedeli
36.322.878,60 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
6.028.555,15 USD
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Kuveyt Devleti'nde kurulu bulunan Alghanim International General Trading & Contracting Co. WLL şirketiyle Joint Venture (Ortak Girişim) olarak girdiğimiz Subiya Yüzey Suyu Rezervuarlarının Üzerine Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Tedariki, Kurulumu, İşletme ve Bakımı ihalesinde 36.322.878,60 USD bedelle en düşük fiyatı vererek birinci sırada yer aldığımızı bildiririz. İhalenin teknik sonuçlarının kesinleşmesi beklenmekte olup, süreç hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042155


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