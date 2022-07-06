***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSubiya Yüzey Suyu Rezervuarlarının Üzerine Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Tedariki, Kurulumu, İşletme ve Bakımıİhaleyi Açan TarafKuveyt Elektrik ve Su Bakanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarAlghanim International General Trading & Contracting Co. WLLGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%16,6İhaleye Teklif Verme Tarihi05/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih06/06/2022İhale SonucuEn düşük fiyat verilmiştir.İhale Bedeli36.322.878,60 USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım6.028.555,15 USDOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarKuveyt Devleti'nde kurulu bulunan Alghanim International General Trading & Contracting Co. WLL şirketiyle Joint Venture (Ortak Girişim) olarak girdiğimiz Subiya Yüzey Suyu Rezervuarlarının Üzerine Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Tedariki, Kurulumu, İşletme ve Bakımı ihalesinde 36.322.878,60 USD bedelle en düşük fiyatı vererek birinci sırada yer aldığımızı bildiririz. İhalenin teknik sonuçlarının kesinleşmesi beklenmekte olup, süreç hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042155BIST