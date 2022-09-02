***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
02.09.2022 09:13
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022 - 05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Batman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi
İhaleyi Açan Taraf
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/05/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/05/2022
İhale Sonucu
Sözleşmeye davet gelmiştir.
İhale Bedeli
93.311.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
25.05.2022 ve 05.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 25.05.2022 tarihinde ihale edilen ve 93.311.000 TL bedelle en iyi fiyatı verdiğimiz "Batman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi" işi kapsamında teklifimizin idare tarafından uygun bulunduğunu ve sözleşmeye davet için yasal sürenin bekleneceğini açıklamıştık.
İhaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059511
BIST