***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.12.2023 19:08
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Geçerlilik Süresinin Güncellenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.12.2023 tarihli toplantısında 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde
a - 100.000.000,00.-TL (Yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanımızın 2.600.000.000,00.-TL (İki milyar altı yüz milyon Türk Lirası)'na artırılması amacıyla esas sözleşmemizin 6. maddesinin değiştirilmesine,
b- Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin 2024-2028 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere güncellenmesine,
2- Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılarak gerekli izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224719
BIST