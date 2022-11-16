***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.11.2022 17:40
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.11.2022 tarih ve 12563 Sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Özel Durumlar Tebliği''' kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış Özel Bir Durumu Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080473
BIST
17:464.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 35,87
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4618,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4619,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0844
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:461.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.061,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CONSE
|11,44
|382.054.921
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.447
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|152.854.002
|% 9,99
|
|ORGE
|31,26
|161.644.517
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.346.699
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.781.659
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.466.586
|% -9,95
|
|THYAO
|105,50
|9.433.654.377
|% -3,21
|
|YKBNK
|11,30
|8.142.612.802
|% 4,73
|
|ISCTR
|10,18
|6.772.981.464
|% 4,62
|
|AKBNK
|16,99
|6.472.810.682
|% 4,94
|
|EREGL
|37,22
|5.598.984.615
|% -1,01
|
|YKBNK
|11,30
|8.142.612.802
|% 4,73
|
|ISCTR
|10,18
|6.772.981.464
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,40
|1.433.989.221
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,60
|3.117.767.865
|% 0,72
|
|TSKB
|3,39
|1.743.751.929
|% 3,99
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6113
|% 0,05
|
|Euro
|19,3423
|19,3558
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,0141
|22,1245
|% 0,07
|
|Frank
|19,6800
|19,7985
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,04
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.062
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.430
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|0,09
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,34
|
Seans Raporu
17:46
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO