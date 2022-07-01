***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Üst Yöneticisi (CFO) olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Ferhat Oral görevinden ayrılmıştır.Şirketimizde görev yapmakta olan Sn. Özlem Yumurtacı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mali İşler Üst Yöneticisi (CFO) görevine vekalet edecektir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040815BIST