***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:20
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Üst Yöneticisi (CFO) olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Ferhat Oral görevinden ayrılmıştır.
Şirketimizde görev yapmakta olan Sn. Özlem Yumurtacı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mali İşler Üst Yöneticisi (CFO) görevine vekalet edecektir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040815
BIST
18:052.444
En Yüksek
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975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
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|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
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|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7520
|16,7639
|% 0,39
|
|Euro
|17,4296
|17,4459
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,1094
|20,2102
|% -0,78
|
|Frank
|17,3238
|17,4281
|% -0,49
|
|Riyal
|4,4473
|4,4696
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,50
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.494
|6.598
|8,00
|
|Yarım
|3.178
|3.226
|4,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,19
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|B. Petrol
|111
|111
|1,90
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