***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Tolunay YILDIZ, Orhan YILDIZ, Özbey YILDIZ, Barış ESEN, Caner KARATAŞ, Sinan KARAHAN ve Yasin DÜVEN, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 10.032.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 21.11.2022 ve 22.11.2022 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirmişlerdir.Pay Satış Bilgi Formunda ortak pay satışından elde edilecek fonun maksimum %75'inin pay sahibi tarafından Şirketimize faizsiz olarak borç verileceği, Şirketimize bu borcun, yapılması planlanan arsası satın alınmış Batarya paketleri üretim tesisi kurulumunda, yurt dışı enerji yatırımlarının finansmanında ve iştirak şirketlerinin sermaye ihtiyaçlarında kullanmak üzere verileceği belirtilmiştir.Pay Satış Bilgi Formu düzenleyen ortaklarımızın ad, soyad, sahip oldukları pay miktarları ve Şirketimize bildirimlerine ilişkin yazılar ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081522BIST