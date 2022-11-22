***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 09:53
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Tolunay YILDIZ, Orhan YILDIZ, Özbey YILDIZ, Barış ESEN, Caner KARATAŞ, Sinan KARAHAN ve Yasin DÜVEN, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 10.032.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 21.11.2022 ve 22.11.2022 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirmişlerdir.
Pay Satış Bilgi Formunda ortak pay satışından elde edilecek fonun maksimum %75'inin pay sahibi tarafından Şirketimize faizsiz olarak borç verileceği, Şirketimize bu borcun, yapılması planlanan arsası satın alınmış Batarya paketleri üretim tesisi kurulumunda, yurt dışı enerji yatırımlarının finansmanında ve iştirak şirketlerinin sermaye ihtiyaçlarında kullanmak üzere verileceği belirtilmiştir.
Pay Satış Bilgi Formu düzenleyen ortaklarımızın ad, soyad, sahip oldukları pay miktarları ve Şirketimize bildirimlerine ilişkin yazılar ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081522
BIST
10:144.632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 61,86
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.643
En Düşük
4.567
10:1418,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:1419,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:141.042,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.042,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:12
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|11.678.469
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,29
|1.777.567
|% 9,94
|
|AZTEK
|33,48
|27.019.853
|% 9,91
|
|BRKSN
|19,79
|488.416
|% 9,58
|
|SILVR
|17,34
|2.235.646
|% -9,97
|
|ERCB
|143,60
|4.091.061
|% -4,77
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
|
|CELHA
|41,00
|2.124.107
|% -3,57
|
|MNDRS
|7,34
|6.634.752
|% -3,17
|
|SASA
|145,30
|1.485.342.151
|% 6,92
|
|HEKTS
|39,78
|977.846.870
|% 6,36
|
|EREGL
|38,72
|628.097.641
|% 2,71
|
|THYAO
|108,00
|560.127.034
|% 1,03
|
|TUPRS
|448,30
|541.260.466
|% 3,58
|
|EKGYO
|5,79
|318.241.315
|% 0,17
|
|YYAPI
|1,83
|64.738.858
|% 0,00
|
|HEKTS
|39,78
|977.846.870
|% 6,36
|
|PETKM
|15,60
|410.116.487
|% 2,03
|
|YKBNK
|11,43
|297.244.686
|% 0,18
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6230
|18,6290
|% 0,05
|
|Euro
|19,0992
|19,1075
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,9969
|22,1072
|% 0,25
|
|Frank
|19,3903
|19,5072
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,11
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,63
|0,15
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,04
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:27HEKTS
Yüzde 4.55 oranında artışla 39.10 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 913, 084 adet işlem
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 74 artarak (% 1.57 ) 5, 023
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IMASM, CMENT
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, HEKTS, EREGL