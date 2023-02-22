***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 17:29
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yenilenebilir Enerji Yatırımları konusunda 100% bağlı ortaklığımız YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin bir süredir çalışmalarını yürüttüğü Bulgaristan'da 50MWp Güneş Enerji Santrali projesi için yeni bir şirket kurulumu yapılmış ve projenin geliştirileceği arazi 49 yıllığına ilgili şirketimize tahsis edilmiştir. Projenin lisanslama ve izin süreçleri devam etmektedir. Projenin lisanslama sürecinin 2023 yıl sonuna kadar tamamlanacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116047
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9106
En Düşük
18,8057
18:0520,3800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0400
|Açılış
|: 20,3800
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|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3850
En Düşük
20,3400
18:051.110,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.110,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.109,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8671
|18,8719
|% 0,03
|
|Euro
|20,0412
|20,0473
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,7127
|22,8266
|% -0,25
|
|Frank
|20,2173
|20,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.601
|7.666
|-33,00
|
|Yarım
|3.714
|3.751
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,68
|80,68
|-2,37
|