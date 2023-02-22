***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYenilenebilir Enerji Yatırımları konusunda 100% bağlı ortaklığımız YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin bir süredir çalışmalarını yürüttüğü Bulgaristan'da 50MWp Güneş Enerji Santrali projesi için yeni bir şirket kurulumu yapılmış ve projenin geliştirileceği arazi 49 yıllığına ilgili şirketimize tahsis edilmiştir. Projenin lisanslama ve izin süreçleri devam etmektedir. Projenin lisanslama sürecinin 2023 yıl sonuna kadar tamamlanacağı öngörülmektedir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116047BIST