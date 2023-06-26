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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.06.2023 08:30
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022 - 28.11.2022 - 05.12.2022 - 12.12.2022 - 02.01.2023 - 18.05.2023 - 05.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) Antalya ilinde kurulmak üzere 1 adet Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 20 MWe gücünde önlisans almıştır. Bu önlisanslarla birlikte YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında EPDK'dan almış olduğu önlisans toplam gücü Üretim için 225 MWe ve Depolama için 245 MWe olmuştur.
05.06.2023 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) toplamda 13 adet proje için önlisans başvurusu yaptığını ve aşağıdaki projeler için toplamda 205 MWe Üretim ve 225 MWe Depolama için önlisans almış olduğunu bildirmiştik.
1. Eskişehir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)
2. Ankara – II DEPGES Projesi: Üretim GES (30 MWe) + Depolama (50 MWe)
3. Kavacık DEPGES Projesi: Üretim GES (25 MWe) + Depolama (25 MWe)
4. Antalya – I DEPES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)
5. Topçu DEPGES: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)
Başvurularımız kapsamında aşağıdaki projemiz için de EPDK tarafından önlisans verilmiştir.
1. Antalya – II DEPES Projesi: Üretim GES (20 MWe) + Depolama (20 MWe)
Bu projelerle birlikte önlisans verilen projelerimizin toplam gücü 225 MWe Üretim ve 245 MWe Depolama olmuştur.
121,2 MWe Üretim + 121,2 MWe Depolama gücüne sahip aşağıdaki 3 adet projemiz için de önlisans süreçleri devam etmektedir. 
1. Ankara – I DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)
2. Camikebir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)
3. Tellakzade DEPGES: GES (21,2 MWe) + Depolama (21,2 MWe)
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162100


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