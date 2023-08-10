***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 14:54
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin %100 iştiraki olan Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin İstanbul Tuzla'da kuracağı ilk yıl için 1 GWh kapasiteye ve üç yıl içinde toplam 5 GWh kapasiteye ulaşacak olan batarya sistemleri üretimi fabrikası için mobilizasyon çalışmaları tamamlanmış olup Ağustos ayı içinde hafriyat çalışmaları başlanacak ve Eylül ayı içerisinde resmi temel atma töreni düzenlenecektir.
Söz konusu fabrikanın 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime başlaması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183519
BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:23
|TETMT
|895,40
|10.277.040
|% 10,00
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|TRCAS
|18,70
|170.089.545
|% 10,00
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|ORGE
|38,50
|178.085.729
|% 10,00
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|OYLUM
|6,49
|13.288.327
|% 10,00
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|ISATR
|427.899,00
|427.899
|% 10,00
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|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
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|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
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|VERTU
|35,26
|173.383.243
|% -9,82
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|DERIM
|16,17
|86.260.563
|% -9,82
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|BSOKE
|4,03
|97.380.684
|% -9,64
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|THYAO
|264,20
|9.249.844.644
|% 1,62
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|YKBNK
|16,56
|8.973.046.389
|% 3,24
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|ISCTR
|18,28
|8.877.044.077
|% 3,69
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|AKBNK
|32,56
|7.599.814.120
|% 5,17
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|ASTOR
|119,90
|5.142.539.862
|% 2,39
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|YKBNK
|16,56
|8.973.046.389
|% 3,24
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|ISCTR
|18,28
|8.877.044.077
|% 3,69
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|SKBNK
|3,66
|1.427.318.706
|% 7,02
|
|AKBNK
|32,56
|7.599.814.120
|% 5,17
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|VAKBN
|13,43
|3.091.356.452
|% 1,44
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|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,0352
|27,0401
|% 0,19
|
|Euro
|29,8724
|29,8973
|% 0,90
|
|Sterlin
|34,4233
|34,5959
|% 0,53
|
|Frank
|30,8510
|31,0368
|% 0,62
|
|Riyal
|7,1845
|7,2206
|% 0,12
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.928
|1.929
|14,25
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|9,66
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
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|Tam
|11.141
|11.218
|3,00
|
|Yarım
|5.579
|5.635
|2,00
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|Çeyrek
|2.789
|2.818
|1,00
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|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,12
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|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,13
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|B. Petrol
|87,31
|87,31
|-0,24
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