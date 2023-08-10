***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'nin İstanbul Tuzla'da kuracağı ilk yıl için 1 GWh kapasiteye ve üç yıl içinde toplam 5 GWh kapasiteye ulaşacak olan batarya sistemleri üretimi fabrikası için mobilizasyon çalışmaları tamamlanmış olup Ağustos ayı içinde hafriyat çalışmaları başlanacak ve Eylül ayı içerisinde resmi temel atma töreni düzenlenecektir.Söz konusu fabrikanın 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime başlaması hedeflenmektedir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183519BIST