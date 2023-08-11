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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.08.2023 14:49
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022 - 28.11.2022 - 05.12.2022 - 12.12.2022 - 02.01.2023 - 18.05.2023 - 05.06.2023 - 26.06.2023 - 02.08.2023 - 04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan  YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'ye  EPDK tarafından 8 adet projemize  296,2 MWe Üretim ve 316,2 MWh Depolama olmak üzere önlisans verildiği daha önceki duyurular ile bilgilendirme yapılmıştır.
Bilindiği üzere Bataryalı Elektrik depolama tesisleri, ülkemizin enerji arz güvenliğinde büyük öneme sahip olmakla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla ve daha verimli olarak kullanımına imkan sağlayacak olması sebebi ile de ayrıca önem taşımanktadır.
Bu kapsamda, Projelerin çevresel etki değerlendirmeleri (ÇED) için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na proje tanıtım dosyaları sunulmuş olup, ÇED süreçleri devam etmektedir. ÇED süreçleri ile birlikte lisanslama işlemleri için gerekli olan diğer tüm süreçler şirketimiz tarafından yakın takip edilmekte ve ivedilikle tamamlanmaya çalışılmaktadır. İlgili projelerin lisanslama işlemlerinin tamamlanmasını müteakip hızlı bir şekilde projelerin inşaa çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
Şirketimiz ilgili projeler için yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ve kurumsal yatırımcılar ile finansal çözümler ve işbirlikleri için görüşmelere başladığını,
Bu doğrultuda 2024 yılının ikinci yarısıyla birlikte ilgili projelerin inşaa süreçlerinin başlatılmasının hedeflendiği,
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
Not: Camikebir DEPGES ( Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh) projemiz için de kapasite alınmış önlisans süreçleri devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184443


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