***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa Ferhat ORAL CFO, Mali Ve İdari İşler Üst Yöneticisi 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trNihal GÜLFİDAN Muhasebe Müdürü 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967757BIST