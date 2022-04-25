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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2022 15:37
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TOLUNAY YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 17.27 B,C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ORHAN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.08.2004 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 17.27 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA KOPUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
ÖMER EROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KERİM SİNAN ALÇIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi
MARC MURAT SAĞMAN Erkek Diğer Finans Sektörü Profesyoneli 25.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye 20.04.2022 - 25.04.2022 Değerlendirildi Hayır Denetimden sorumlu komite, Kurumsal yönetim komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023477


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