***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2022 10:20
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer EROĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902662 - 902665
Hasan SEVİNÇ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - CFO, Mali Ve İdari İşler Üst Yöneticisi 23.08.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr
Nihal GÜLFİDAN Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - Muhasebe Müdürü 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 17304000 TRY 17304000 TRY 18,03 Oy Hakkı İşlem Görmüyor
B Hamiline 70040000 TRY 70040000 TRY 72,95 Yok İşlem Görüyor
C Nama 8656000 TRY 8656000 TRY 9,02 Oy Hakkı, Aday Gösterme İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058292
BIST
10:293.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 22,87
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.097
En Düşük
3.075
10:2918,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1699
En Düşük
18,1333
10:2918,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1015
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
10:291.029,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,10
|Açılış
|: 1.029,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.029,86
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.131.735
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|15.683.035
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|32.704.473
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,95
|150.055.374
|% -6,45
|
|THYAO
|69,20
|1.232.172.628
|% 0,80
|
|ISCTR
|7,42
|861.651.945
|% -1,46
|
|EKGYO
|3,83
|485.228.000
|% 0,79
|
|SISE
|24,64
|351.942.423
|% 0,57
|
|YKBNK
|6,07
|337.632.081
|% 0,50
|
|EKGYO
|3,83
|485.228.000
|% 0,79
|
|ISCTR
|7,42
|861.651.945
|% -1,46
|
|ALBRK
|2,42
|158.485.598
|% 2,98
|
|YKBNK
|6,07
|337.632.081
|% 0,50
|
|ADESE
|1,00
|53.216.712
|% 3,09
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1621
|18,1676
|% 0,14
|
|Euro
|18,1784
|18,1933
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4639
|21,5715
|% 0,64
|
|Frank
|18,7954
|18,9086
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8177
|4,8419
|% 0,12
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|11,92
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,37
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.896
|6.952
|37,00
|
|Yarım
|3.360
|3.399
|18,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,55
|