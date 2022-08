***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖmer EROĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902662 - 902665Hasan SEVİNÇ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - CFO, Mali Ve İdari İşler Üst Yöneticisi 23.08.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trNihal GÜLFİDAN Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - Muhasebe Müdürü 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 17304000 TRY 17304000 TRY 18,03 Oy Hakkı İşlem GörmüyorB Hamiline 70040000 TRY 70040000 TRY 72,95 Yok İşlem GörüyorC Nama 8656000 TRY 8656000 TRY 9,02 Oy Hakkı, Aday Gösterme İşlem Görmüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058292BIST