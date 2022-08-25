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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.08.2022 10:20
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer EROĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi - Yönetim Kurulu Üyesi 23.02.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902662 - 902665
Hasan SEVİNÇ Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - CFO, Mali Ve İdari İşler Üst Yöneticisi 23.08.2022 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr
Nihal GÜLFİDAN Yatırımcı İlişkileri Görevlisi - Muhasebe Müdürü 03.09.2021 0216 494 26 76 yatirimci.iliskileri@yeo.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 17304000 TRY 17304000 TRY 18,03 Oy Hakkı İşlem Görmüyor
B Hamiline 70040000 TRY 70040000 TRY 72,95 Yok İşlem Görüyor
C Nama 8656000 TRY 8656000 TRY 9,02 Oy Hakkı, Aday Gösterme İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058292


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HKTM 19,48 2.131.735 % 9,99  
DOGUB 7,16 15.683.035 % 9,98  
KLNMA 20,64 1.965.341 % 9,96  
TLMAN 41,54 32.704.473 % 9,95  
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Euro 18,1784 18,1933 % 0,56  
Sterlin 21,4639 21,5715 % 0,64  
Frank 18,7954 18,9086 % 0,56  
Riyal 4,8177 4,8419 % 0,12  
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Altın Ons 1.763 1.763 11,92  
Altın Gr. 1.029 1.029 7,37  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.896 6.952 37,00  
Yarım 3.360 3.399 18,00  
Çeyrek 1.685 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,38 0,25  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 0,16  
B. Petrol 102 102 0,55  
Seans Raporu 10:29
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