***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.10.2022 20:23
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile bir müşterisi arasında bugün (27.10.2022), çatı üzeri güneş enerjisi santrali (GES) kurulması kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Tüm mühendislik, projelendirme, elektrik ve mekanik işler tarafımızdan anahtar teslim yapılacaktır. Sözleşme bedeli 950.000 USD'dir. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074892
BIST
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En Düşük
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|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
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|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
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|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
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|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
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|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5780
|18,5875
|% -0,06
|
|Euro
|18,5037
|18,5536
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5214
|21,6294
|% 0,43
|
|Frank
|18,5924
|18,7044
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% -0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-19,43
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.593
|6.678
|-58,00
|
|Yarım
|3.212
|3.266
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,51
|-0,23
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|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-1,10
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