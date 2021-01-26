***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.01.2021 18:34
***YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YESIL.E payları 27/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904504
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0588
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0592
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
18:05437,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,51
|Açılış
|: 437,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
436,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3418
|7,3455
|% -0,80
|
|Euro
|8,9359
|8,9409
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,0544
|10,1048
|% -0,36
|
|Frank
|8,2452
|8,2949
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9515
|1,9613
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,68
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,04
|